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Резніков очолить українську делегацію на завтрашньому засіданні ТКГ

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Резніков очолить українську делегацію на завтрашньому засіданні ТКГ
У четвер, 26 серпня, відбудеться загальне засідання Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі. Перший президент Леонід Кравчук завтра не зможе очолити українську делегацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомив речник української делегації в ТКГ, радник глави ОП Олексій Арестович.

За його словами, на завтрашніх переговорах українську сторону очолюватиме віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

Радник глави ОП повідомив, що Кравчук все ще лікується після перенесеної операції.

Водночас, додав Арестович, поки рано говорити, коли Кравчук знову зможе повернутися до участі в переговорах ТКГ.

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Топ коментарі

  • Olia Prokofieva
    Ну и зачем мы усиливаем ТКГ целым вице-премьером. Чтобы Минским статус добавить? Ведь до этого возглавляли не правительственные, и не провластные переговорщики, такие как Кравчук,Кучма и т.д Считаю большой ошибкой, добавлять таким образом статус Минским.
  • Омерзительный
    Я русский бы выучил только за то, чтоб дружно скандировать: "Путин - *****!". Резніков очолить українську делегацію на завтрашньому засіданні ТКГ - Цензор.НЕТ 8228
  • Дяди Васи Ученик
    Юморок у тебя, болеезный, как у коровы лепеха! Мамашку поспрашай, от какого бурятского куя ты такой безизвилинный зачался!!!
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