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Нам не прийнятна позиція Туреччини, озвучена на "Кримській платформі". Будемо роз'яснювати колегам, - Пєсков

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Нам не прийнятна позиція Туреччини, озвучена на "Кримській платформі". Будемо роз'яснювати колегам, - Пєсков
Росія вважає позицію Туреччини щодо Криму, озвучену в рамках "Кримської платформи", абсолютно неправильною.

Про це заявив журналістам у середу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми не сприймаємо таку позицію наших турецьких колег, ми вважаємо її абсолютно неправильною. І ми готові і сповнені терпіння далі роз'яснювати нашим турецьким колегам, так само як і іншим країнам, реальний стан справ із цим "російським регіоном", - сказав він, коментуючи виступ турецької делегації на саміті "Кримської платформи".

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Він зазначив, що російсько-турецькі відносини загалом мають партнерський характер.

До царини істотних розбіжностей належить кримська тема", - вказав прессекретар Путіна.

Топ коментарі

  • S. Fogger
    Отношения носят партнерский характер: Турция сбила росиянский Су-24, в ответ те раздавили на тракторах все турецкие помидоры.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Он отметил, что российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер.

    Мы не приемлем позицию Турции, озвученную на "Крымской платформе". Будем разъяснять коллегам, - Песков - Цензор.НЕТ 965

    ...
  • corporal Akkerman
    Шо самое интересное - сначала купили, а потом раздавили..
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