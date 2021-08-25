Нам не прийнятна позиція Туреччини, озвучена на "Кримській платформі". Будемо роз'яснювати колегам, - Пєсков
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Росія вважає позицію Туреччини щодо Криму, озвучену в рамках "Кримської платформи", абсолютно неправильною.
Про це заявив журналістам у середу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Ми не сприймаємо таку позицію наших турецьких колег, ми вважаємо її абсолютно неправильною. І ми готові і сповнені терпіння далі роз'яснювати нашим турецьким колегам, так само як і іншим країнам, реальний стан справ із цим "російським регіоном", - сказав він, коментуючи виступ турецької делегації на саміті "Кримської платформи".
Він зазначив, що російсько-турецькі відносини загалом мають партнерський характер.
До царини істотних розбіжностей належить кримська тема", - вказав прессекретар Путіна.