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Кіберполіція блокувала роботу одного з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів

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Кіберполіція блокувала роботу одного з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів
Правоохоронці викрили адміністратора одного з найбільших російськомовних піратських онлайн-кінотеатрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Так, співробітники кіберполіції встановили, що 36-річний мешканець Львова створив застосунок онлайн-кінотеатру та надалі адміністрував його. Чоловік надавав доступ до перегляду кінотворів попри відсутність дозволів правовласників, представниками яких є Українська антипіратська асоціація.

Аудиторія преміумкористувачів застосунку становила понад мільйон осіб. Підписка на преміумакаунт складала 80 гривень. Також чоловік щомісячно отримував близько 100 тисяч гривень від реклами, яка розміщувалася на його онлайн-ресурсі.

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Правоохоронці встановили, що додаток є одним з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів російськомовного сегмента мережі Інтернет. За попередніми даними, прибуток зловмисника складав понад 15 мільйонів гривень.

За місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели санкціоновані обшуки. При їх проведенні вилучено обладнання, яке використовувалося для організації технічної інфраструктури.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру. Слідчі дії тривають.

Топ коментарі

  • DemianBond 2cbb79cc
    Сволочи. Все равно ваших сватов смотреть не будем
  • Андрей Сафhjyjd
    Дякую розробнику HD Videobox за гарний агрегатор посилань на фільми. Левянин нічого не порушував, він лише пропонував посилання на фільми. Те саме робить і звичайний пошукач. Шкода, що закрили чудову програму. Бажаю автору чудової програми швидше викрутитись з цієї неприємної історії і продовжувати радувати користувачів новими програмами. Менти б краще сепарами займались. Лише подивіться на Фейсбук групи Одеси, їх телеграм канали, а вони займаються дрібними справами. Мегого чи Диван "фас" ментам дали ?
  • Стрелок
    написан как всегда бред от сбу
    1. речь идет об агрегаторе "HDVIDEOBOX" все функции которого сводились к тому, что он содержал ссылки на реальные кинотеатры. т.е. вводишь название фильма и тебе предоставляется список альтернативных вариантов просмотра
    2. никаких прав он не нарушал потому как фильмов на нем небыло (в отличии от HDREZKA например)
    3. неделю назад автор приложения сам обьявил про его закрытии и снятии с поддержки
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