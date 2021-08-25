Невідомі пограбували офіс "Харківського антикорупційного центру": Вкрали техніку

Офіс громадської організації "Харківський антикорупційний центр" пограбували невідомі. З приміщення зникли ноутбуки, відеотехніка та інше обладнання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це організація повідомила в Facebook.

"Сьогодні, 25 серпня з'ясувалося, що офіс Харківського антикорупційного центру пограбували. З приміщення винесли: офісну техніку (ноутбуки), аудіо та відеоапаратуру. Приблизна сума збитків наразі встановлюється. Ми оперативно викликали поліцію та написали заяву про пограбування. Сподіваємося, що харківська поліція швидко знайде зловмисників та вкрадену техніку", - йдеться в повідомленні.

В організації зазначили, що робота центру ускладнилася.

"На жаль, ми якийсь час не зможемо працювати в повному обсязі. Поки що шукаємо альтернативні варіанти відновлення роботи офісу та рішення цих проблем. Та покладаємо дуже великі сподівання на те, що органи правопорядку знайдуть нашу техніку якомога швидше. Звісно, ця ситуація для нас дуже прикра, однак це нас точно не зупинить", - підсумували в "Харківському антикорупційному центрі".

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