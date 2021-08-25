Добудова "Північного потоку-2" - це результат хибної стратегії Зеленського, - Порошенко

Некомпетентність, хаотичність і боротьба Зеленського з Порошенком, замість того щоб боротися з Путіним, призвела до руйнівних наслідків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

"Перше, з чого почав Володимир Зеленський – це було те, що він хоче подивитися в очі Путіну, що він хоче зустрічі з ним тет-а-тет, що він хоче запропонувати йому зупинитися десь посередині – і там знайти компроміс. Це була хибна і помилкова стратегія. Зеленського чують лідери інших країн і думають: наші економіки недоотримують прибутки через санкції, якими на прохання Порошенка із солідарності з Україною запровадили проти Росії. Якщо Зеленський хоче їхати до Москви, то чому Макрон, чи Меркель, чи Пленкович, чи Рютте, чи будь-який інший лідер не може поїхати і сепаратно віч-на-віч говорити з Путіним? Це не поясниш ні власним виборцям, ні світу", – зауважує лідер "ЄС".

За словами п'ятого президента, "некомпетентність, хаотичність і боротьба з внутрішнім ворогом Порошенком, замість того щоб боротися з Путіним, призвела до руйнівних наслідків".

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"Саме тому з’явилася можливість добудовувати "Північний потік-2", випустити Росію з-під санкцій, забезпечивши їм отримання збільшених доходів від постачання російського газу в Європу. Саме тому не можна зараз провести нові рішення по санкціям проти Російської Федерації. Саме тому зруйнувалася та блокада, яка була нами організована в 2014, 2015, 2016 роках, коли Путіну не подавали руки, його не запрошували на міжнародні зустрічі", – додав Порошенко.

Лідер "ЄС" додав, що питання "Північного потоку" - це дуже болюче питання існуючої урядової коаліції в Німеччині.

"У вересні – нові вибори. Буде нова коаліція в Німеччині. І можливо, що в складі цієї коаліції не буде політичної сили, яка ставила першим пріоритетом "Північний потік-2"... Порада: дотягніть до вересня і потім у зв’язку зі зміною політичної ситуації, маючи дві третини країн-членів Європейського Союзу як своїх союзників по "Північному потоку", поставте це питання. А зараз зробіть все, щоб заблокувати", – наголошує Порошенко.

Порошенко також нагадав, що за його каденції вдалося стримувати будівництво "Північного потоку 2": "За п’ять років з 2014 по 2019 роки вони збудували трохи більше 30%. І за два роки Зеленського вони збудували майже 70%. Друзі, а що ви робили весь цей час? Як ви це дозволили? Де були позиції Європейського Союзу? Де були позиції вашого впливу у Німеччині? Яким чином формувалися ? А Сполучені Штати?".

"Очевидні інтереси були програні. "Північний потік-2" – це великі гроші. 2 мільярди доларів на рік після запуску "Північного потоку" втратить Україна. Хочу наголосити, що за наших часів ми отримали від РАО "Газпром" 4,5 мільярди виграшу в Стокгольмському арбітражі. Ми – отримали, вони – програли", – нагадав п’ятий президент.