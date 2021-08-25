24 серпня на взводному опорному пункті в зоні ООС загинув старший сержант В'ячеслав Пітько, - ОТУ "Схід"

Вчора, 24 серпня, під час несення служби на взводному опорному пункті загинув старший сержант В'ячеслав Пітько.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Схід".

"З сумом повідомляємо, що вчора, під час несення служби на взводному опорному пункті, від ворожої кулі загинув старший сержант В’ячеслав Павлович ПІТЬКО. Це непоправна втрата для країни, для армії, для родини, друзів та побратимів", - следует из сообщения.

"В’ячеслав гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє.

Командування та особовий оперативно-тактичного угруповання ’’Схід’’ висловлюють глибокі співчуття родині бійця, який віддав своє життя, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України", - додали в пресцентрі ОТУ "Схід".