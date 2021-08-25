Новини • Агресія Росії проти України

24 серпня на взводному опорному пункті в зоні ООС загинув старший сержант В'ячеслав Пітько, - ОТУ "Схід"

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24 серпня на взводному опорному пункті в зоні ООС загинув старший сержант В'ячеслав Пітько, - ОТУ "Схід"
Вчора, 24 серпня, під час несення служби на взводному опорному пункті загинув старший сержант В'ячеслав Пітько.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Схід".

"З сумом повідомляємо, що вчора, під час несення служби на взводному опорному пункті, від ворожої кулі загинув старший сержант В’ячеслав Павлович ПІТЬКО. Це непоправна втрата для країни, для армії, для родини, друзів та побратимів", - следует из сообщения.

"В’ячеслав гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє. 
Командування та особовий оперативно-тактичного угруповання ’’Схід’’ висловлюють глибокі співчуття родині бійця, який віддав своє життя, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України", - додали в пресцентрі ОТУ "Схід".

24 серпня на взводному опорному пункті в зоні ООС загинув старший сержант Вячеслав Пітько, - ОТУ Схід 01

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Так.
    Цікаво би було почитати коментарі від журноглистів, блохерів, які стібались над полуницями, що були додатком до антиснайперських систем, які були відвезені на передову для захисту бійців. При повній бездіяльності верховного головноклоуна.
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Земля пухом...
  • Петр Александрович 9026e757
    Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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