Необхідна допомога волонтерці Копотун в лікуванні раку. ДОКУМЕНТ

Волонтерка Анна Копотун бореться з карциномою печінки і жовчних проток. Дівчина вже пройшла 5 курсів хіміотерапії, попереду шостий. Зараз триває збір коштів на нього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Анна - волонтерка з Полтави. Вона активно допомагала українським військовослужбовцям, закуповуючи необхідні речі і супроводжуючи поранених у госпіталі. Тепер сама потребує допомоги.

Діагноз "дрібноклітинна нейроендокринна карцинома печінки і жовчних проток" Анні поставили у квітні цього року. Дівчина збиралася лікуватися в Україні, але з'ясувалося, що дешевше обходиться лікування цього виду пухлин у Туреччині.

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Гроші на попередні курси допомогли зібрати її друзі і близькі, а також небайдужі люди. П'ятий курс хімії обійшовся в 100 тисяч 500 грн. Шостий буде коштувати приблизно стільки ж.

Потім ще курси препаратами імунотерапії. Як попередньо відомо, ціна такого курсу близько 2500 доларів на місяць.



