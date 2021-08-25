Із загиблим від кулі російських найманців воїном 74-го окремого розвідувального батальйону В'ячеславом Пітьком попрощаються 27 серпня на Дніпропетровщині
Про це повідомляє Кам'янська міськрада в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Пітько В'ячеслав Павлович, 1972 року народження, проходив службу за контрактом з липня 2019 року. Служив командиром відділення 74-го розвідувального батальйону.
Загинув 24 серпня від обстрілу позицій збройних сил України зі стрілецької зброї.
Вдома у загиблого залишилися дружина, 10-річна донька і брат.
Вірний громадянському обов'язку і військовій присязі, В'ячеслав самовіддано відстоював свободу рідної країни, захищав мирне небо і наше спокійне життя.
Світла пам'ять про В'ячеслава назавжди залишиться в серцях кам'янчан.
Поховають героя 27 серпня о 10:00 на Алеї Слави військового кладовища по вул. Весняна (Соцмісто)", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 серпня на взводному опорному пункті в зоні ООС загинув старший сержант В'ячеслав Пітько.