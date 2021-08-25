Вакарчук став батьком: у нього народився син
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Хлопчика назвали Іваном на честь діда.
Про це повідомила у фейсбуці менеджерка групи "Океан Ельзи" Вікторія Хоменко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У Святослава народився син - Іван Святославович Вакарчук. Хлопчика названо на честь батька Святослава", - сказано в повідомленні.
Менеджер підкреслила, що батьки вирішили не розголошувати ніяку іншу інформацію про малюка. І додала, що оприлюднена низкою ЗМІ інформація про те, що дитина з'явилася на світ 19 серпня, не відповідає дійсності.
Раніше в червні Святослав Вакарчук публічно повідомив про розлучення з Лялею Фонарьовою, з якою прожив 20 років.