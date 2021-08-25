Новини

Вакарчук став батьком: у нього народився син

13 30739
Вакарчук став батьком: у нього народився син
Хлопчика назвали Іваном на честь діда.

Про це повідомила у фейсбуці менеджерка групи "Океан Ельзи" Вікторія Хоменко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Святослава народився син - Іван Святославович Вакарчук. Хлопчика названо на честь батька Святослава", - сказано в повідомленні.

Менеджер підкреслила, що батьки вирішили не розголошувати ніяку іншу інформацію про малюка. І додала, що оприлюднена низкою ЗМІ інформація про те, що дитина з'явилася на світ 19 серпня, не відповідає дійсності.

Раніше в червні Святослав Вакарчук публічно повідомив про розлучення з Лялею Фонарьовою, з якою прожив 20 років.

Читайте також: Вакарчук зустрів 46-й день народження у колі воїнів 58-ї бригади в зоні ООС і присвятив першу пісню загиблому від кулі снайпера Павлу Колеснику. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Вакарчук стал отцом: у него родился сын - Цензор.НЕТ 2381
  • Психиатрическая больница No1
    Какаяразніца? Тут бы узнать кто мать...
  • Шрек Баблокат
    кто отец?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини