Вакциновані від COVID-19 вчителі Івано-Францівська отримають 1000 грн премії
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Для того, щоб отримати премію, потрібно до початку навчального року зробити хоча б одне щеплення від коронавірусу.
Про це повідомив у фейсбуці мер міста Івано-Францівськ Руслан Марцінків, інформує Цензор.НЕТ.
"Освітяни, які до 31 серпня щепляться хоча б 1 дозою вакцини отримають премію. Для вчителів є різні види вакцин і є можливість отримати щеплення", - написав він.
Марцінків зазначив, що зараз в Івано-Франківську вакциновано 47% педагогів.
"А ще готуємо рішення про вакцинацію працівників у структурах виконавчого комітету. Чекаю список з усіх комунальних підприємств у виконавчому комітеті, щоб знати відсоток вакцинованих. Якщо ми вимагаємо від інших, то треба почати з себе", - додав Марцінків.