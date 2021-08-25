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Вакциновані від COVID-19 вчителі Івано-Францівська отримають 1000 грн премії

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Вакциновані від COVID-19 вчителі Івано-Францівська отримають 1000 грн премії
Для того, щоб отримати премію, потрібно до початку навчального року зробити хоча б одне щеплення від коронавірусу.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Івано-Францівськ Руслан Марцінків, інформує Цензор.НЕТ.

"Освітяни, які до 31 серпня щепляться хоча б 1 дозою вакцини отримають премію. Для вчителів є різні види вакцин і є можливість отримати щеплення", - написав він.

Марцінків зазначив, що зараз в Івано-Франківську вакциновано 47% педагогів.

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"А ще готуємо рішення про вакцинацію працівників у структурах виконавчого комітету. Чекаю список з усіх комунальних підприємств у виконавчому комітеті, щоб знати відсоток вакцинованих. Якщо ми вимагаємо від інших, то треба почати з себе", - додав Марцінків.

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Топ коментарі

  • Николай Николаевич b96f438b
    Ви там з глузду з'їхали? Яка тищя гривень? Не позорьтесь, бо вчителя вже третій рік як отримують зарплату 4000доларів! Та тії тищі не хватить і на пляшку Хенесі, відсвяткувати!
  • Zemer
    Вот учителя обнаглели... зарплаты по 4000 евро и 1000 грн. за вакцинацию Вакцинировавшиеся от COVID-19 учителя получат 1000 грн премии - Цензор.НЕТ 6860
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