Повністю вакциновані громадяни України можуть в'їжджати в Чехію
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", відповідна інформація розміщена на інтерактивній мапі МЗС України.
В’їзд дозволений українцям, які пройшли курс вакцинації сертифікованими в ЄС препаратами: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield та отримали на порталі або в додатку "Дія" сертифікат встановленого зразка.
При цьому, в’їзд дозволено громадянам України, від вакцинації другою дозою яких минуло щонайменше 14 днів, за умови наявності:
- сертифіката про повний курс вакцинації, виготовленого англійською мовою із зазначенням персональних даних про вакциновану особу, типу вакцини, ідентифікаційними даними установи, що видала сертифікат, а також можливості віддаленої перевірки вказаних у письмовому підтвердженні даних (через QR-код);
- заповненого перед виїздом до Чехії в'їзного формуляра Чеської Республіки, який потрібно заповнити онлайн за посиланням: https://plf.uzis.cz/. Отримане на e-mail підтвердження про заповнення формуляра (роздруковане або збережене на мобільному пристрої) слід подати під час прикордонного контролю або при перевірці місця проживання;
- дійсного біометричного паспорта для виїзду за кордон;
- медичного страхування на термін поїздки.