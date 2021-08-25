Новини

Посольство США: Нападам на політиків немає місця в процвітаючій демократії

8 81758
Посольство США: Нападам на політиків немає місця в процвітаючій демократії
Політична опозиція є необхідною частиною демократії, нагадало посольство США в Україні.

Відповідне повідомлення опубліковано у Твіттері посольства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії", - сказано в повідомленні.

Посольство США: Нападам на політиків немає місця в процвітаючій демократії 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко - Зеленському: Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею

Нагадаємо, 24 серпня Порошенка облили зеленкою. Поліція затримала нападника, це 22-річний уродженець Чернігівщини. Йому загрожує до 5 років обмеження свободи за статтею про хуліганство.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • metal35
    ЗеЛя ссыкливый чмырь.он людей как огня боится ..скоро за шкирки его будем вытаскивать к народу. Посольство США: Нападениям на политиков нет места в процветающей демократии - Цензор.НЕТ 3910
  • Amber
    Нападаючого відвели на Банкову , звідки він і з'явився !
    Цей чернігівський вилупок зізнався , що зробив це за 800 доларів !
  • Amber
    Чому тоді у вас на росіі не жарять політиків- корупціонерів , які довели росію до зубожіння , крім москви !
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини