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Таліби закликали афганських жінок не виходити на вулицю

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Таліби закликали афганських жінок не виходити на вулицю
Жінок закликають не виходити на вулицю нібито через поведінку бойовиків. Обмеження діятиме, поки Талібан не зможе "гарантувати безпеку" жінкам.

Про це заявив представник бойовиків Забіхула Муджахід, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новий час".

"Ми стурбовані, що наші нові бійці ще не навчені і можуть погано поводитися з жінками ... Ми не хочемо, щоб наші сили шкодили жінкам або переслідували їх", - сказав він.

Прессекретар талібів додав, що жінки мають залишатися вдома, "доки не буде нової процедури", і що їм нібито виплачуватимуть зарплату за домашньою адресою.

Раніше представник Талібану Ахмадулла Уасек говорив NYT, що рух нібито "не проти працюючих жінок", але тільки поки ті носять хіджаби.

З 1996 по 2001 рік, коли таліби перебували при владі в Афганістані, жінкам забороняли вчитися, працювати поза домом або навіть виходити на вулицю без супроводу чоловіка. Їх зобов'язували повністю вкривати себе одягом за межами будинку, а для порушників суворих релігійних законів діяли такі покарання, як побиття камінням, шмагання і повішення.

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  • Анатолик
    Афганистан, 1962.
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  • Andriy Kalnyshevsky
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