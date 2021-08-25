Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині, - суд

Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення обласної ради, яке ще у 2012 році надало російській мові статус регіональної.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

До суду звернувся заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури. Зрештою його позовну заяву вирішили задовольнити повністю: суд визнав рішення Дніпропетровської обласної ради про надання російській мові статусу регіональної протиправним та нечинним з 28 лютого 2018 року - дня, коли Конституційний Суд України визнав мовний закон неконституційним.

Рішення суду набуде чинності з 12 вересня.

Нагадаємо, статус російської мови як регіональної гарантував закон України "Про засади державної мовної політики", який набрав чинності 10 серпня 2012 року. Цей статус могла надавати місцева рада, якщо кількість носіїв цієї мови становить не менше ніж 10% від населення відповідного регіону, а в окремих випадках — і менше як 10%.

Але після того, як КСУ визнав цей закон неконституційним, навіть термін "регіональні мови" в Україні тепер не використовується.

Проте досі залишаються чинними рішення про "регіональні мови" Луганської облради та в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей.

Читайте також: Суд скасував регіональний статус російської мови в Миколаєві, - Кремінь