Понад 10 тис. осіб очікують евакуації в аеропорту Кабула

Літаки вилітають з афганської столиці кожні 39 хвилин.

Про це заявив генерал-майор армії США Хенк Тейлор, заступник директора штабу з питань безпеки регіональних операцій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Він розповів, що операція з евакуації зосереджена на тому, щоб "вивести якомога більше людей максимально ефективно і безпечно".

За його словами, 42 американські військові літаки - 37 літаків С17 і п'ять літаків С130 - вчора вивезли з Афганістану 11 200 американських військовослужбовців і 7 800 осіб із 48 країн-партнерів і союзників.

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Літак вилітав з аеропорту Кабула кожні 39 хвилин.

Тейлор також повідомив, що в аеропорту зараз чекає вильоту понад 10 000 осіб.

При цьому, за його словами, в будь-який момент в аеропорт може прибути ще більше людей, які намагаються покинути країну.