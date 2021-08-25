Понад 10 тис. осіб очікують евакуації в аеропорту Кабула
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Літаки вилітають з афганської столиці кожні 39 хвилин.
Про це заявив генерал-майор армії США Хенк Тейлор, заступник директора штабу з питань безпеки регіональних операцій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Він розповів, що операція з евакуації зосереджена на тому, щоб "вивести якомога більше людей максимально ефективно і безпечно".
За його словами, 42 американські військові літаки - 37 літаків С17 і п'ять літаків С130 - вчора вивезли з Афганістану 11 200 американських військовослужбовців і 7 800 осіб із 48 країн-партнерів і союзників.
Літак вилітав з аеропорту Кабула кожні 39 хвилин.
Тейлор також повідомив, що в аеропорту зараз чекає вильоту понад 10 000 осіб.
При цьому, за його словами, в будь-який момент в аеропорт може прибути ще більше людей, які намагаються покинути країну.