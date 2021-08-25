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Два українські документальні фільми претендують на премію Європейської кіноакадемії

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Два українські документальні фільми претендують на премію Європейської кіноакадемії
Премію можуть отримати стрічки Лозниці або Горлової.

Про це повідомляє Держкіно, інформує Цензор.НЕТ.

На премію претендують картина Аліни Горлової "Цей дощ ніколи не скінчиться" і "Бабин Яр. Контекст" Сергія Лозниці.

Всього в категорії "Документальні фільми" у списку претендентів на премію Європейської кіноакадемії 15 картин. Найближчим часом понад 4000 членів кіноакадемії зможуть подивитися обрані стрічки і зробити свій вибір.

Номінантів на European Film Awards оголосять 9 листопада 2021 під час Севільського фестивалю європейського кіно в Іспанії.

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