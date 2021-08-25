Два українські документальні фільми претендують на премію Європейської кіноакадемії
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Премію можуть отримати стрічки Лозниці або Горлової.
Про це повідомляє Держкіно, інформує Цензор.НЕТ.
На премію претендують картина Аліни Горлової "Цей дощ ніколи не скінчиться" і "Бабин Яр. Контекст" Сергія Лозниці.
Всього в категорії "Документальні фільми" у списку претендентів на премію Європейської кіноакадемії 15 картин. Найближчим часом понад 4000 членів кіноакадемії зможуть подивитися обрані стрічки і зробити свій вибір.
Номінантів на European Film Awards оголосять 9 листопада 2021 під час Севільського фестивалю європейського кіно в Іспанії.