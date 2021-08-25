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"Дурість розколює країну, а не історія", - Дробович

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"Дурість розколює країну, а не історія", - Дробович
Маніпулюванню історичною правдою, яке націлене на розкол країни, можна протистояти глибоким вивченням історії України. А також визнанням не тільки позитивних, але й негативних моментів у минулому держави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ДОМ", про це заявив директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробовик.

"Треба серйозно ставитися до вивчення історії. Тому що у нас в найвищих кабінетах люблять розповідати: ось історія, деякі історичні моменти розколюють країну... Дурість розколює країну, а не історія. Коли ми, не маючи знань з певних історичних подій, починаємо ретранслювати якісь ідеологічні штампи, — ось це роз'єднує країну", — заявив він.

За його словами, найсильніший захист проти такого роз'єднання країни — це глибоке вивчення історичної правди.

"Зізнання собі: так, ось тут ми були молодці та герої, а тут ми були не молодці та не герої. І коли ми розуміємо повністю контекст, а не якісь окремі шматки, то тоді ми стаємо менш залежні від маніпуляцій", — пояснив він.

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    А у москвинов уже новая история.
    Александр Невский уже не вассал и сборщик дани Орды, а "защитник земли русской".
    Учитесь.
  • Valery Greff
    Ну как "раскалывает"? У нее монобольшинство - 73% "Глупость раскалывает страну, а не история", - Дробович - Цензор.НЕТ 6624
  • YU ST
    Слідом за групою "Рейтинг" своє опитування на тему "одного народу" провів Центр Разумкова, сформулювавши два досить розлогих запитання. Перше звучало так: "Нещодавно Президент Росії Володимир Путін опублікував статтю «Про історичну єдність росіян та українців», в якій, зокрема, написав, що жодної історичної основи для уявлень про окремий від російського український народ не було і не могло бути, а виокремлення українців і білорусів як окремих народів було результатом радянської національної політики. Чи згодні Ви з цим твердженням?" З'ясувалося, що за такої постановки питання із Путіним погоджується лише 12% опитаних українців, не погоджується 70%. Друге запитання було продовженням першого: "У згаданій статті Володимир Путін також написав, що територія ******** України значною мірою створювалася за рахунок територій історичної Росії, внаслідок чого Росія фактично була пограбована. Чи згодні Ви з цим твердженням?" Тут згодних із Путіним виявилося ще менше - 7%, натомість незгодних - 76%.

    Міф про "адін нарот"
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