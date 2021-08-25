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Зеленський нагородив орденом "За заслуги" мера Бучі Федорука, який називав майданівців "терористами"

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Зеленський нагородив орденом "За заслуги" мера Бучі Федорука, який називав майданівців "терористами"
До Дня Незалежності президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами деяких депутатів і міських голів. Орден "За заслуги" II ступеня отримав мер Бучі Анатолій Федорук. Він фігурує у справі про незаконний розподіл землі, а також раніше називав учасників Майдану "терористами".

На це звернув увагу рух "ЧЕСНО", повідомляє Цензор.НЕТ.

Федорук очолює Бучу з 1998 року. До Помаранчевої революції він був у "Партії регіонів", після чого перейшов у "Нашу Україну", але з 2010 року знову став регіоналом. У жовтні 2020-го його обрали мером від "Слуги народу".

"У 2014 році він підтримав Віктора Януковича і виступив проти Майдану, називаючи учасників терористами. Генпрокуратура звинувачує його в незаконному розподілі землі. Суд обирав Федоруку запобіжний захід - домашній арешт, але згодом політик повернувся до виконання обов'язків мера міста, а судові засідання відкладають", - розповіли в "ЧЕСНО".

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Крім Федорука, нагороди від Зеленського отримали мери Житомира, Тернополя та міста Кіцмань Чернівецької області, а також 14 депутатів, з яких дев'ять - від "Слуги народу". Всього до Дня Незалежності державні нагороди вручили близько 300 особам.

Зеленський нагородив орденом За заслуги мера Бучі Федорука, який називав майданівців терористами 01

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Топ коментарі

  • CTEPX
    зелейоби, то ви натворили.....
  • 18c49ed2
    А чего? Братья по мировоззрению. Все логично.
  • Fish Man
    Зеленский наградил орденом "За заслуги" мэра Бучи Федорука, который называл майдановцев "террористами" - Цензор.НЕТ 1418
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