Зеленський нагородив орденом "За заслуги" мера Бучі Федорука, який називав майданівців "терористами"

До Дня Незалежності президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами деяких депутатів і міських голів. Орден "За заслуги" II ступеня отримав мер Бучі Анатолій Федорук. Він фігурує у справі про незаконний розподіл землі, а також раніше називав учасників Майдану "терористами".

На це звернув увагу рух "ЧЕСНО", повідомляє Цензор.НЕТ.

Федорук очолює Бучу з 1998 року. До Помаранчевої революції він був у "Партії регіонів", після чого перейшов у "Нашу Україну", але з 2010 року знову став регіоналом. У жовтні 2020-го його обрали мером від "Слуги народу".

"У 2014 році він підтримав Віктора Януковича і виступив проти Майдану, називаючи учасників терористами. Генпрокуратура звинувачує його в незаконному розподілі землі. Суд обирав Федоруку запобіжний захід - домашній арешт, але згодом політик повернувся до виконання обов'язків мера міста, а судові засідання відкладають", - розповіли в "ЧЕСНО".

Читайте також: В найближчому місяці меру Бучі Федоруку буде висунуто звинувачення і справа піде в суд, - Луценко

Крім Федорука, нагороди від Зеленського отримали мери Житомира, Тернополя та міста Кіцмань Чернівецької області, а також 14 депутатів, з яких дев'ять - від "Слуги народу". Всього до Дня Незалежності державні нагороди вручили близько 300 особам.