У нас немає непорозумінь зі США щодо "Північного потоку - 2", - Маркарова

Україна і США сприймають "Північний потік - 2" як геополітичний проєкт Російської Федерації.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявила посол України в США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас немає непорозумінь щодо самого "Північного потоку-2". І ми, і США сприймаємо його дуже однозначно: це геополітичний проєкт Російської Федерації, і ми розуміємо, які ризики він несе не тільки для України, а й для регіону в цілому. Щодо звільнення від санкцій - нам це може подобатися або не подобатися, але це суверенне право Сполучених Штатів приймати такі рішення. Але ми абсолютно чітко відчуваємо зацікавленість у США разом з нами далі працювати над тим, щоб "Північний потік-2" не став зброєю проти України і регіону", - підкреслила вона.

За словами посла, активна робота проти "Північного потоку - 2" триває.

Читайте також: Зеркаль: Рішення суду щодо "Північного потоку-2" зіпсувало плани Кремля