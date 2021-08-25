Головні новини 25 серпня: оператор "Північного потоку-2" програв суд, 8 медалей у перший день Паралімпіади

Оператор газопроводу "Північний потік-2" програв суд у Німеччині, представник "Слуги народу" відмовився очолити Кривий Ріг, Україна в перший день Паралімпіади завоювала 8 медалей, зокрема золоту - головні новини 25 серпня.

Кривий Ріг тимчасово очолив Вілкул-старший. СН заявляє про "зраду"

Представник партії "Слуга народу" Олександр Котляр склав із себе повноваження секретаря міськради Кривого Рогу - і таким чином втратив можливість стати тимчасово виконуючим обов'язки мера замість загиблого 15 серпня Костянтина Павлова.

Депутати міськради після цього проголосували за те, щоб покласти обов'язки мера на депутата від партії "Українська перспектива" Юрія Вілкула.

У партії "Слуга народу" дії Котляра назвали "зрадою".

Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині

Суд постановив, що газопровід має відповідати нормам газової директиви ЄС - для цього компанія-оператор "Північного потоку-2" повинна стати незалежною від "Газопрому", а 50% пропускної здатності газопроводу - бути доступні для інших постачальників.

За словами глави "Оператора ГТС України" Макогона, рішення суду - "саме те, на чому наполягає українська сторона в переговорах щодо "Північного потоку-2". А радниця міністра енергетики Зеркаль пише, що рішення суду "зіпсувало плани Кремля", уточнюючи, правда, що будівництво газопроводу воно не зупинить.

Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині

Суд скасував рішення облради від 2012 року, яким російській мові було надано статус регіональної.

Зеленський нагородив мера Бучі, який називав майданівців "терористами"

Анатолій Федорук отримав орден "За заслуги" II ступеня разом з кількома депутатами і міськими головами. Призначення було приурочено до 30-річчя незалежності України. Рух "ЧЕСНО" нагадав, що Федорук не тільки є фігурантом кримінальної справи про незаконний розподіл землі, а й друкував під час Революції Гідності календарики, на яких закликав "не допустити терористів-майданівців до влади".

Вакцинованим українцям обіцяють привілеї

Які саме - міністерство охорони здоров'я поки не знає, міністр Ляшко обіцяє орієнтуватися в цьому питанні на досвід Європи і США. А от влада Івано-Франківська гранично конкретна: вчителям, які до 31 серпня встигнуть зробити хоча б одне щеплення вакцини від COVID-19, обіцяють по 1000 грн премії.

8 медалей у перший день Паралімпіади

Ось список медалістів: перше срібло для України завоював плавець Антон Коль. Ще одне срібло завоював для України фехтувальник Артем Манько. Срібло у фехтуванні на візках отримала 35-річна Олена Федота. Олексій Вірченко виграв срібло на дистанції 100 м батерфляєм. Максим Кріпак став другим у запливі на 50 м вільним стилем. Фехтувальниця Євгенія Бреус завоювала бронзу. Також "бронза" дісталася 17-річній Ганні Гонтар на дистанції 50 метрів вільним стилем. А у плавчині Єлизавети Мерешко - золото!

Спортсменка віддала "призову" квартиру тренеру

Бронзова призерка Олімпіади-2020 Ірина Коляденко віддала подаровану їй квартиру в Ірпені своєму тренеру Володимиру Яременку. Спортсменка розповіла, що тренер працював і допомагав їй 8 років, і був час, коли він навіть купував їй одяг.