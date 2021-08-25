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Медалістці Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще одну

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Медалістці Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще одну
Тепер своє житло буде і в Ірини Коляденко, і в її тренера Володимира Яременка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "5 канал".

Через кілька годин після публікації, в якій Ірина розповіла, що віддасть свою квартиру тренеру, їй подзвонили з міськради Ірпеня і сказали, що дарують квартиру.

"Вирішили з нашим містом, з нашими підприємцями вручити ще одну квартиру нашій Коляденко і показати приклад іншим громадам", - прокоментував мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що бронзова медалістка Олімпіади Ірина Коляденко вирішила віддати подаровану їй облрадою квартиру своєму тренеру Володимиру Яременку.

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Топ коментарі

  • sokrovichshe
    Молодец и спортсменка и тренер и мэр. !!!!!!!
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Трогательно, но не знал что в Украине чиновники из налогов граждан покупают спортсменам квартиры даже за бронзовую медаль. Такого нет даже в богатых Европе и Америке.
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Европа и Америка богаты потому, что чиновники без спроса не берут деньги у общины. В Европе если бы чиновник потратил народные деньги даже таким образом его бы судили.
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