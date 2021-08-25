Медалістці Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще одну
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Тепер своє житло буде і в Ірини Коляденко, і в її тренера Володимира Яременка.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "5 канал".
Через кілька годин після публікації, в якій Ірина розповіла, що віддасть свою квартиру тренеру, їй подзвонили з міськради Ірпеня і сказали, що дарують квартиру.
"Вирішили з нашим містом, з нашими підприємцями вручити ще одну квартиру нашій Коляденко і показати приклад іншим громадам", - прокоментував мер Ірпеня Олександр Маркушин.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що бронзова медалістка Олімпіади Ірина Коляденко вирішила віддати подаровану їй облрадою квартиру своєму тренеру Володимиру Яременку.