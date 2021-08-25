На Буковині у померлого пацієнта, який не був щеплений, підтвердили "дельта"-штам коронавірусу

У Чернівецькій області підтвердилося ще 23 випадки інфікування штамом коронавірусу "Дельта", зокрема й у померлого 66-річного чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила в.о. директора Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Гопко.

"Днями ми отримали результати із підтвердженням ще 23 випадків (інфікування штамом "Дельта" - ред.) із 30 зразків, які ми надсилали. Серед буковинців, у яких підтвердили дельта-штам коронавірусу, є один померлий пацієнт, йому було 66 років", - розповіла вона.

Раніше у Чернівецькій області зафіксували 34 випадки цього штаму. Тоді досліджували партію із 42 зразків.

За словами Гопко, новий штам переважає над іншими. Випадки інфікування ним коронавірусу виявили майже в усіх територіальних громадах. Лише у гірських районах Путильщини поки не підтвердили жодного.

"Переважають госпіталізації. Зокрема, близько 20 людей із цим вірусом досі перебувають у стаціонарах. Є уже і такі, що одужали від цього штаму вірусу. Серед усіх виявлених випадків дельта-штаму немає жодного, хто отримав щеплення", - додає головна санітарна лікарка Буковини.

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