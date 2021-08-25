Греція з 13 вересня вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу громадян

МОЗ Греції схвалив рішення посилити антикоронавірусні вимоги в країні, щоб прискорити темпи вакцинації громадян.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє газета Еkathimerini.

"Міністр охорони здоров'я Греції Василіс Кікіліас оголосив, що з 13 вересня 2021 року до 31 березня 2022 року діятимуть заходи громадської охорони здоров'я щодо невакцинованих громадян", - говориться в повідомленні.

Так, особам без сертифіката вакцинації або довідки про перенесений COVID-19 буде заборонений вхід у кафе, бари, ресторани, клуби та інші заклади громадського харчування, а також розважальні центри. Нещеплені можуть відвідати театри, кіно, музеї, а також тренажерні зали, якщо нададуть довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус або експрес-тесту, зробленого за 48 годин до заходу.

Крім того, уряд заявив, що припиняє безкоштовне тестування своїх громадян на коронавірус, щоб спонукати їх вакцинуватися і запобігти черговому сплеску кількості заражень. Нещеплені працівники туріндустрії повинні будуть здавати по два експрес-тести на тиждень за свій рахунок.

Зазначається, що вартість експрес-тестів становитиме 10 євро, здати тест в лабораторії можна приблизно за 20 євро.

"Безкоштовні тести будуть доступні тільки особам, які зробили щеплення або у яких є очевидні ознаки зараження коронавірусом. Також у всіх громадських місцях туристи і жителі країни зобов'язані носити маски", - пише видання.

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