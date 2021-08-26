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Швейцарія передала Україні 1,5 млн тестів на COVID-19 для громадян, які перетинають лінію розмежування, - посольство. ФОТОрепортаж

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Швейцарія передала Україні 1,5 млн тестів на COVID-19 для громадян, які перетинають лінію розмежування, - посольство. ФОТОрепортаж
Президент Національної Ради Швейцарії Андреас Ебі під час візиту на КПВВ Станиця-Луганська здійснив передачу 1,5 млн антиген-тестів на COVID-19.

Про це в Facebook повідомляє посольство Швейцарії в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Цією гуманітарною допомогою на суму 6,7 мільйона швейцарських франків Швейцарія підтримує здатність України забезпечувати тестами цивільне населення, яке переходить лінію розмежування", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща передала Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19. ВIДЕО

Швейцарія передала Україні 1,5 млн тестів на COVID-19 для громадян, які перетинають лінію розмежування, - посольство 01
Швейцарія передала Україні 1,5 млн тестів на COVID-19 для громадян, які перетинають лінію розмежування, - посольство 02
Швейцарія передала Україні 1,5 млн тестів на COVID-19 для громадян, які перетинають лінію розмежування, - посольство 03
Швейцарія передала Україні 1,5 млн тестів на COVID-19 для громадян, які перетинають лінію розмежування, - посольство 04

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