Швейцарія передала Україні 1,5 млн тестів на COVID-19 для громадян, які перетинають лінію розмежування, - посольство. ФОТОрепортаж

Президент Національної Ради Швейцарії Андреас Ебі під час візиту на КПВВ Станиця-Луганська здійснив передачу 1,5 млн антиген-тестів на COVID-19.