Книга російського військового експерта Лукашевича про трагедію МН17 вийшла друком

Презентацію книги заплановано на полудень 26 серпня.

Про це Вадим Лукашевич повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра, 26 серпня, о 12:00 - прем'єра підсумку п'яти останніх років мого життя. Цей мій момент істини я розділю з вами", - написав він.

Презентацію транслюватимуть у YouTube.

"Трагедія МН17: правда і брехня" - двотомник про катастрофу "Боїнга" малазійських авіаліній 17 липня 2014 року в небі над Донбасом, внаслідок якого загинули 298 осіб.

"Я не за Росію чи Україну - я на стороні фактів і здорового глузду. Створення об'єктивної, вичерпно повної і достовірної картини всіх обставин загибелі рейсу МН17 було моїм головним завданням", - говорить Лукашевич в описі книги.

Головна мета книги, за його словами - донести до читача зрозумілою мовою технічні нюанси, просто і доступно розповісти про професійні секрети, необхідні для розуміння складного процесу розслідування цієї авіакатастрофи.

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Видання містить понад тисячу ілюстрацій, посилання на 1860 першоджерел та іменний покажчик на 780 прізвищ. Матеріали книги, за словами Лукашевича, були використані в кримінальному розслідуванні міжнародної Об'єднаної слідчої групи (JIT), а сам він був залучений Державною прокуратурою Нідерландів як офіційний свідок у справі МН17.

















