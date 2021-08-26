Книга російського військового експерта Лукашевича про трагедію МН17 вийшла друком
Про це Вадим Лукашевич повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра, 26 серпня, о 12:00 - прем'єра підсумку п'яти останніх років мого життя. Цей мій момент істини я розділю з вами", - написав він.
Презентацію транслюватимуть у YouTube.
"Трагедія МН17: правда і брехня" - двотомник про катастрофу "Боїнга" малазійських авіаліній 17 липня 2014 року в небі над Донбасом, внаслідок якого загинули 298 осіб.
"Я не за Росію чи Україну - я на стороні фактів і здорового глузду. Створення об'єктивної, вичерпно повної і достовірної картини всіх обставин загибелі рейсу МН17 було моїм головним завданням", - говорить Лукашевич в описі книги.
Головна мета книги, за його словами - донести до читача зрозумілою мовою технічні нюанси, просто і доступно розповісти про професійні секрети, необхідні для розуміння складного процесу розслідування цієї авіакатастрофи.
Видання містить понад тисячу ілюстрацій, посилання на 1860 першоджерел та іменний покажчик на 780 прізвищ. Матеріали книги, за словами Лукашевича, були використані в кримінальному розслідуванні міжнародної Об'єднаної слідчої групи (JIT), а сам він був залучений Державною прокуратурою Нідерландів як офіційний свідок у справі МН17.