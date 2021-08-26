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Футболісток збірної і дівчаток з єдиного в країні спецінтернату евакуювали з Афганістану

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Футболісток збірної і дівчаток з єдиного в країні спецінтернату евакуювали з Афганістану
З Афганістану евакуювали футболісток збірної, дівчаток зі школи-інтернату, а також п'ятьох жінок з афганської команди з робототехніки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Бабель".

Усіх спортсменок жіночої збірної Афганістану з футболу евакуювали рейсом з Кабула до Австралії.

Учениць і співробітників єдиної в Афганістані школи-інтернату для дівчаток SOLA, розташованої в Кабулі, вивезли в Руанду. Співзасновниця школи Шабана Басидж-Расіх повідомила, що загалом вивезли 250 осіб.

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П'ять жінок з команди робототехніки Afghan Girls Robotic Team прибули до Мексики. До цього, 21 серпня, в Катар евакуювали дев'ять учасниць команди та їхню 25-річну вчительку.

Топ коментарі

  • Азамат Тайотсуббаров
    Хорошо что эвакуировали ,дикари талибы не дали бы им жить
  • Rostyslav Komarnytsky
    Чоловіки, які воюють із беззбройними жінками, не можуть вважатися людьми. І тваринами не можуть вважатися. Величезний лев, маленький кіт, небезпечний вовк ніколи не зачеплять самиць свого виду і не проявляють агресію, хіба що це скажені самці. Таліби - це однозначно скажені ні, не тварини - тварюки. Таке враження, що народила їх не жінка, а саме пекло.
  • borneo ff
    Ну и хорошо, что девочки умеют разрабатывать устройства с клапанами и кривошипшатунными механизмами, а не в 13 лет замуж выходить.
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