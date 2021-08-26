Китай просить ВООЗ розслідувати можливий витік COVID-19 з військової бази у США

Постпред Китаю при відділенні ООН у Женеві Чень Сюй направив до Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) запит на перевірку в межах розслідування витоків пандемії COVID-19 роботи лабораторій США у Форт-Детрику і в системі університетів штату Північна Кароліна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Лист, спрямований очільнику ВООЗ Тедросу Адханому Гебреєсусу, є першим офіційним запитом Китаю дипломатичними каналами на розслідування діяльності цих установ у США. До звернення на адресу глави ВООЗ додано колективний лист, підписаний більш ніж 25 млн громадянами Китаю з вимогою розслідувати дії США в Форт-Детрику.

Форт-Детрик (штат Меріленд) є центром біологічних досліджень військових США, і головний їхній учасник - Інститут медичних досліджень інфекційних захворювань армії США (USAMRIID).

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Нагадаємо, у спільному звіті ВООЗ і Китаю, опублікованому в березні за підсумками місії ВООЗ в Ухані в 2021 році, був зроблений висновок про те, що витік вірусу з лабораторії "вкрай малоймовірний". У доповіді йшлося про те, що найбільш вірогідний сценарій появи COVID-19 - перехід захворювання від кажанів до іншої тварини, яка пізніше заразила людей.