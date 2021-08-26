Навальний: Путін - психічно нездорова людина

Російський опозиціонер Олексій Навальний вважає президента РФ Володимира Путіна "патологічним брехуном з маніями величі і переслідування".

Про це він заявив у письмовому інтерв'ю виданню The New York Times - першому інтерв'ю, яке він дав з колонії загального режиму ВК-2 у Володимирській області, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не забуваймо про те, що ми маємо справу з явно психічно нездоровою людиною - Путіним. Патологічним брехуном з маніями величі і переслідування. 22 роки безконтрольної влади зроблять таким будь-кого, і ми спостерігаємо класичну ситуацію напівбожевільного царя", - сказав він.

Навальний не відкидає, що його можуть вбити колонії.

"Довгі роки я мав виправдовуватися, відповідаючи на питання "чому вас досі не вбили?" і "чому вас не посадили?". Тепер, коли у мене в чекбоксах цих пунктів стоять галочки (там, де про вбивство, стоїть позначка "ну майже"), я маю оцінювати вірогідність своєї смерті у в’язниці. Ну, очевидно, відповідь як в анекдоті: 50%. Або вб'ють, або не вб'ють", - вважає він.

Опозиціонер вважає, що невдалий замах на нього - частина загального плачевного стану справ у Росії.

"Господи, та вони навіть проєкт "давайте вб'ємо Навального" не змогли реалізувати за всіх своїх можливостей. Утім, не хотілося б, щоб це стало першим проєктом Путіна, доведеним до кінця", - написав Навальний.

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