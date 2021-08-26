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Навальний: Путін - психічно нездорова людина

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Навальний: Путін - психічно нездорова людина
Російський опозиціонер Олексій Навальний вважає президента РФ Володимира Путіна "патологічним брехуном з маніями величі і переслідування".

Про це він заявив у письмовому інтерв'ю виданню The New York Times - першому інтерв'ю, яке він дав з колонії загального режиму ВК-2 у Володимирській області, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не забуваймо про те, що ми маємо справу з явно психічно нездоровою людиною - Путіним. Патологічним брехуном з маніями величі і переслідування. 22 роки безконтрольної влади зроблять таким будь-кого, і ми спостерігаємо класичну ситуацію напівбожевільного царя", - сказав він.

Навальний не відкидає, що його можуть вбити колонії.

"Довгі роки я мав виправдовуватися, відповідаючи на питання "чому вас досі не вбили?" і "чому вас не посадили?". Тепер, коли у мене в чекбоксах цих пунктів стоять галочки (там, де про вбивство, стоїть позначка "ну майже"), я маю оцінювати вірогідність своєї смерті у в’язниці. Ну, очевидно, відповідь як в анекдоті: 50%. Або вб'ють, або не вб'ють", - вважає він.

Опозиціонер вважає, що невдалий замах на нього - частина загального плачевного стану справ у Росії.

"Господи, та вони навіть проєкт "давайте вб'ємо Навального" не змогли реалізувати за всіх своїх можливостей. Утім, не хотілося б, щоб це стало першим проєктом Путіна, доведеним до кінця", - написав Навальний.

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Топ коментарі

  • NonCFist
    "Навальный: Путин - психически нездоровый человек"
    _Абсолютно очевидно. Во-первых он чекист - это уже само по себе означает большую вавку в голове: = социопат и нравственный идиот, зомби и убеждённый людоед. Во-вторых - оно закомплексованное и неуверенное в себе чмо и ничтожество. Уверенность в себе у него происходит не изнутри, из собственных сильной личности и духа, а через подленькое, шакалье самоутверждение за счёт слабых - это признак слабака и ничтожества! В-третьих, даже если бы не было во-первых и во-вторых, этот выродок уже 20 лет у руля безраздельной власти над самой большой страной мира с ЯО, способным за час уничтожить человечество, и, видимо, самый богатый человек на Земле - он просто не мог остаться вменяемым и адекватным! Этот укорот уже давно находится в сумеречном мире за пределами действительности, в мире его страхов и комплексов, сверхценных идей и паранойи, в зазеркальном мире антихриста (т. е. в буквальном смысле - антипод Христа, спасителя человеков)
  • Ла-ла-ла-ла
    Класика:
    https://www.youtube.com/watch?v=fhGovqNwSco
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    не знаю герой ли он,но,не бутерброд,так точно
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