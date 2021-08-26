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Мінфін готує законопроєкт про визначення рівня доходу громадян

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Мінфін готує законопроєкт про визначення рівня доходу громадян
Міністерство фінансів хоче, щоб податкова отримала право відстежувати приріст добробуту українців.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Багато хто не підтримує непрямі методи визначення доходів, бояться фіскального тиску, ще чогось. Для мене це нормальна історія - коли податкова може оцінити після декларування приросту стану будь-кого", - сказав він.

Марченко додав, що введення непрямих методів визначення доходів було основною умовою Міжнародного валютного фонду (МВФ) у зв'язку з впровадженням системи добровільного декларування доходів. "Основна умова МВФ - застосування непрямих методів контролю", - уточнив він.

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При цьому глава Мінфіну засумнівався у фіскальному ефекті від декларування доходів усіма українцями, оскільки міністерство зацікавлене в мільярдах, а не мільйонах.

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Топ коментарі

  • NonCFist
    _Страну душит коррупция - это по определению преступность чиновников и политиков. И вот теперь эти коррупционеры и бандиты твёрдо настроились ограбить нанявший их на работу народ - под соусом борьбы с коррупцией! По просьбам, ткскзть, трудящихся и защитника трудящихся МВФ. Ну не будут же они, в самом деле, бороться против самих себя? Если народ терпит грабёж - зачем бандитам останавливаться?
  • Sergey Rafalovych
    задрали зелёные гниды начни с себя чмо
  • Vadym Tsyrkalyuk
    что приготовились жиреть, бобики, вместо полвареника целый кушать, и бляху приганять. зе залезет вам в карман, и субсидии лишит
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