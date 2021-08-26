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Президент Польщі Дуда: Наші відносини з Україною історично складні. Проблеми в них потрібно вирішувати

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Президент Польщі Дуда: Наші відносини з Україною історично складні. Проблеми в них потрібно вирішувати
Президент Польщі Дуда вважає, що складні питання в польсько-українських відносинах потрібно вирішувати так само, як колись з Німеччиною.

Про це він заявив в ефірі TVP Info, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

"Волинський злочин, вбивства поляків і вся справа, пов'язана з Другою світовою війною та після Другої світової війни. Шкода, яку завдали нам українці, була величезною, її важко описати. Але українці також мають різні претензії до нас, тому це взаємна проблема. Ми повинні її вирішити. Так, як колись ця проблема була вирішена з Німеччиною, і ця дружба, і співпраця були можливі, незважаючи на те, що історія запам'ятовується і трактується як своєрідне нагадування, щоб це більше ніколи не повторилося. Так само ми будемо тут прагнути до цього", - сказав Дуда.

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Він додав, що "в цьому контексті ми не маємо забувати, що живемо сьогодні, і що майбутнє попереду, - справи наших дітей, справи наших онуків".

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Топ коментарі

  • aquarius580 .
    Дуда, как и многие другие, не знает что Западная цивилизация основана на принципе индивидуальной, а не коллективной ответственности за преступления.
    Украина поступила очень правильно с делом по Голодомору: в решении суда обвиняются не какая-то страна и не народ, а группа лиц: Сталин, Молотов, Косиор и т.д.
    Если поляки хотят и дальше педалировать эту тему, пусть назовут группу лиц, виновных, по их мнению, в перечисленных Дудой событиях. А Украина перечислит АКовцев, виновных в преступлениях против украинцев. На сим можно будет поставить точку: пусть мёртвые судятся с мёртвыми, если хотят.
    Отравлять жизнь нынешнего и будущих поколений событиями 80-летней давности - значит ослаблять и Украину, и Польшу.
  • Дилетант Дилетантов
    Вред, который нанесли нам украинцы, был огромным, его трудно описать

    Однако не украинцы были колонизаторами, а поляки.
    Украинцы, как угнетенный народ, сопротивлялись.
  • Алекс Мышкевич
    вибачення за антипольські акції УПА - можливо
    зречення самого УПА і Бандери - ніколи !
    навіть хай не сподіваються !
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