"Найбільш божевільне": Навальний розповів, що у в'язниці його змушують дивитися російське держТБ і патріотичні фільми по 8 годин на день

Відомий опозиціонер російської влади Олексій Навальний змушений дивитися у в'язниці державне телебачення як психологічне насильство у в'язниці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив виданню The New York Times у своєму першому інтерв'ю після ув'язнення.

"Але, мабуть, найбільш божевільне - це примус до перегляду російського державного телебачення і обраних пропагандистських фільмів понад вісім годин на день, у межах програми, яку влада називає "просвітницькою", вона замінила каторжні роботи для політв'язнів", - йдеться в інтерв'ю.

За словами Навального, читати, писати або робити що-небудь ще заборонено під час перегляду фільмів і передач. Якщо ув'язнений засинає, охоронці його будять.

"Ми дивимося фільми про Велику вітчизняну війну або про те, як одного разу, 40 років тому, наші спортсмени перемогли американців або канадців", - зазначив опозиціонер.

Він також додав, що "все організовано так, що я перебуваю під максимальним наглядом 24 години на добу".

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Раніше повідомлялося, що Навальний перебуває в колонії суворого режиму в Покрові, за 100 км на схід від Москви. Його заарештували в січні після повернення в Росію з лікування в Німеччині. Він був отруєний нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Західні спецслужби з високим ступенем ймовірності оцінили, що співробітники ФСБ отруїли дисидента, проте Кремль заперечує отруєння Навального і стверджує, що його тюремний вирок не має політичного характеру.