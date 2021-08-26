Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію розмежування на Донбасі. За добу - п'ять порушень "тиші", бойових втрат немає, - Міноборони
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, поблизу Новолуганського російські найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Травневого ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку Катеринівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед українських військових немає", - йдеться в повідомленні.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 26 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в Міноборони.