Російська влада знає, хто стоїть за кібератаками і де вони перебувають, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що у влади РФ є дані про кібератаки із застосуванням вірусів-вимагачів, а також про хакерів, які стоять за ними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це він заявив під час наради з кібербезпеки.

За словами Байдена, Росія знає, хто стоїть за масштабними кібератаками, а також про їхнє місцеперебування.

"У мене був саміт з Володимиром Путіним, і я дав зрозуміти, що ми чекаємо, що вони притягнуть їх до відповіді, бо вони знають, де вони і хто вони", - сказав Байден.

Як повідомлялося раніше, російські хакери, які були причетні до масштабної кампанії кібершпигунства SolarWinds, у 2020 році зламали поштові скриньки одних з найвідоміших американських федеральних прокурорів.

У Мін'юсті США стверджують, що йдеться про 80% акаунтів електронної пошти Microsoft, якими користуються співробітники чотирьох адвокатських контор США в Нью-Йорку. За даними Мін'юсту, хакери зламали облікові записи як мінімум одного працівника у 27 офісах прокуратури.

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Зокрема, до цього переліку потрапили офіси в Лос-Анджелесі, Маямі та Вашингтоні, а у двох округах Нью-Йорка, які зазнали кібератаки, працюють одні з найвідоміших прокурорів країни, пише агентство.