Більшість нових випадків COVID-19 в Україні, найімовірніше, спричинені саме "дельта"-штамом, - анестезіолог Дубров

Головну загрозу нині становить "дельта"-штамм коронавірусу. Він потрапив в Україну щонайменше два місяці тому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомив президент Асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров.

За його словами, зараз у країні далеко не всі випадки зараження проходять секвенування на різновид штаму.

"Але ті дослідження, які проводяться, показують доволі велику кількість варіанта "Дельта". З огляду на це, більшість нових випадків COVID-19 в Україні, найімовірніше, викликані саме "дельта"-штамом. Секвенування, які проводилися, виявляють цей варіант у кожній області", - сказав лікар-анестезіолог.

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Раніше повідомлялося, що восени ситуація з COVID в Україні може повторити торішній сценарій.