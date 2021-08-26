Більшість нових випадків COVID-19 в Україні, найімовірніше, спричинені саме "дельта"-штамом, - анестезіолог Дубров
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Головну загрозу нині становить "дельта"-штамм коронавірусу. Він потрапив в Україну щонайменше два місяці тому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомив президент Асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров.
За його словами, зараз у країні далеко не всі випадки зараження проходять секвенування на різновид штаму.
"Але ті дослідження, які проводяться, показують доволі велику кількість варіанта "Дельта". З огляду на це, більшість нових випадків COVID-19 в Україні, найімовірніше, викликані саме "дельта"-штамом. Секвенування, які проводилися, виявляють цей варіант у кожній області", - сказав лікар-анестезіолог.
Раніше повідомлялося, що восени ситуація з COVID в Україні може повторити торішній сценарій.