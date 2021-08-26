Глава ВООЗ Гебреєсус закликав світ готуватися до нової пандемії

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус закликав світову спільноту готуватися до нової пандемії цієї осені.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час брифінгу в Женеві, трансляція якого опублікована на сторінці організації у Twitter.

"Наступні три місяці стануть критичним періодом для забезпечення готовності до майбутньої пандемії та організації заходів реагування на неї", - сказав Гебреєсус.

За його словами, ситуація у світі стабілізувалася, але захворюваність і смертність залишаються на дуже високому рівні.

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Нагадаємо: штам COVID-19 B.1.617.2, який вперше виявили в Індії і який Всесвітня організація охорони здоров'я маркує як Delta, зафіксовано щонайменше в 163 країнах і територіях. Минулого тижня Delta-штам був зафіксований принаймні в 148 країнах і територіях.