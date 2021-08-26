Санкції через окупацію Криму встановлюють "червоні лінії" для Росії, - президентка Естонії Кальюлайд

На думку президентки Естонії Керсті Кальюлайд, міжнародне співтовариство в кримському питанні продемонструвало більш скоординовану позицію, ніж під час конфлікту в Грузії. Всі кроки щодо Росії мають свій ефект.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Крим.Реалії".

Президентка Естонії вважає, що запроваджені санкції допомагають позначити "червоні лінії", які не дозволять у подальшому анексувати території інших держав.

"Усі кроки, які ми робимо, однозначно допомагають – принаймні, дають зрозуміти, що вільний світ, який керується певними правилами, не вдаватиме, що все гаразд. Після війни в Грузії у мене було відчуття, що, можливо, наша поведінка створила хибне уявлення, що немає нічого поганого в тому, щоб застосовувати свою силу щодо сусідів. Цього разу, на мій погляд, міжнародна спільнота діяла злагодженіше, демонструвала скоординованішу позицію", – сказала Кальюлайд.

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