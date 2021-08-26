За добу в Україні від COVID-19 прищепили понад 162,4 тис. осіб, - МОЗ
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України в Facebook.
Так, 162 410 осіб вакциновано проти COVID-19 за добу 25 серпня 2021 р. Одну дозу отримали 44 218 осіб, повністю імунізовані - 118 192 особи.
Впродовж доби працювали 960 мобільних бригад, 2822 прищепні пункти, 335 центрів вакцинації.
Від початку прищеплювальної кампанії вакцинували 5 152 292 особи, з них отримали одну дозу - 5 152 290 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 3 310 320 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Всього проведено 8 462 610 щеплень.
Детальніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 - за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5.
"Вакцинація - це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби", - додали у відомстві.