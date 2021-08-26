За добу в Україні від COVID-19 прищепили понад 162,4 тис. осіб, - МОЗ

Від початку прищеплювальної кампанії в Україні одне щеплення від COVID-19 отримало понад 5 млн осіб. За минулу добу вакциновано понад 162,4 тис. осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України в Facebook.

Так, 162 410 осіб вакциновано проти COVID-19 за добу 25 серпня 2021 р. Одну дозу отримали 44 218 осіб, повністю імунізовані - 118 192 особи.

Впродовж доби працювали 960 мобільних бригад, 2822 прищепні пункти, 335 центрів вакцинації.

Від початку прищеплювальної кампанії вакцинували 5 152 292 особи, з них отримали одну дозу - 5 152 290 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 3 310 320 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

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Всього проведено 8 462 610 щеплень.

Детальніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 - за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5.

"Вакцинація - це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби", - додали у відомстві.