В Японії призупинили використання вакцини Moderna через сторонні домішки

Міністерство охорони здоров'я Японії отримало повідомлення від декількох ЗМІ, що у виготовлених в Іспанії вакцинах Moderna Inc. проти COVID-19 були виявлені сторонні домішки

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в четвер повідомило агентство Kyodo з посиланням на заяви МОЗ.

Повідомлення про домішки надійшли з восьми центрів вакцинації у п'яти префектурах-Айті, Гіфу, Ібаракі, Сайтама і Токіо. Сторонні речовини були виявлені у 39 флаконах.

Японський виробник ліків Takeda Pharmaceutical Co., який відповідає за продаж і поширення вакцини Moderna в країні, заявив, що як запобіжний захід припиняє використання близько 1,63 млн доз.

За даними міністерства, компанія Moderna пообіцяла почати розслідування з цього питання. Takeda Pharmaceutical Co. закликала медичні установи та інші організації не використовувати вакцини Moderna.

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