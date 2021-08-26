Єлісєєв про реакцію США через напад на Порошенка: Це сигнал Банковій. Вашингтон такі речі не пропускає. ВIДЕО

Відомий український дипломат Костянтин Єлісєєв прокоментував заяву посольства США щодо нападу на п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

"Я вітаю реакцію Сполучених Штатів на цю абсолютно непристойну і неприпустиму подію", – сказав Єлісєєв в ефірі "Прямого", інформує Цензор.НЕТ.

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Він не виключив, що найближчим часом відбудуться аналогічні реакції з боку і Європейського Союзу.

"Тому що вчора це було сприйнято дуже болісно нашими партнерами. І навіть віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс вчора це порівняв із нападом на Навального в Росії", – повідомив дипломат.

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"Такі речі, особливо коли йдеться про лідера демократичної опозиції, і про взагалі будь-якого громадянина України, такі напади є абсолютно неприйнятними", – наголошує Єлісєєв.

"Тому я думаю, це сигнал Банковій, і звичайно це дуже погано, що відбувається напередодні візиту президента Зеленського до Вашингтону. Оскільки як ви бачите з реакції США, Вашингтон такі речі не пропускає", – резюмує Єлісєєв.

Нагадаємо, 24 серпня Порошенка облили зеленкою. Поліція затримала нападника, це 22-річний уродженець Чернігівщини. Йому загрожує до 5 років обмеження свободи за статтею про хуліганство.