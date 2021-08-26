"Кримська платформа" зможе перетворитися на міжнародну організацію типу ОБСЄ, ПАРЄ і НАТО, - "слуга народу" Потураєв

Підтримка України з боку міжнародного співтовариства в деокупації Криму залишається міцною і високою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв в матеріалі "Кримська платформа: помірний успіх чи стратегічний прорив України?".

"Треба пам’ятати, що за резолюцію, що засуджувала окупацію Криму, в ООН голосувало близько 100 держав. Тобто якщо сьогодні ми мали в Києві більше ніж 40 – це є дуже добре і свідчить про те, що насправді підтримка України в деокупації Криму залишається міцною і високою. Навіть попри тиск, який Росія чинила як на ті держави, які прислала свої делегації, так і на ті держави, які через тиск з боку Росії не змогли приєднатися", - підкреслив парламентарій.

За словами Потураєва, порядок денний було обрано абсолютно правильно.

"Як і те, що за підсумками першої частини було прийнято рішення створити три виміри Кримської платформи: це дає підстави очікувати, що Кримська платформа зможе перетворитися на міжнародну організацію. Адже саме таким чином були побудовані й інші міжнародні організацій на кшталт ОБСЄ, ПАРЄ, НАТО. Ці організації також мають три виміри", - пояснив він.

Детальніше читайте в матеріалі "Кримська платформа: помірний успіх чи стратегічний прорив України?".

Читайте також: Нам не прийнятна позиція Туреччини, озвучена на "Кримській платформі". Будемо роз'яснювати колегам, - Пєсков