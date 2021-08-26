Приблизно 1,5 тис. американців залишаються в Афганістані. Встановлюємо зв'язок, - Блінкен

Нині в Афганістані залишаються не більш як 1,5 тис. громадян США.

Про це заявив на брифінгу держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Багато хто з вас запитує, скільки громадян США залишаються в Афганістані з тих, хто хотів би залишити країну. В останні 24 години ми встановили контакт приблизно із 500 американцями. Ще приблизно з тисячею людей, які можуть мати громадянство США, ми зв'язуємося різними каналами - телефоном, електронною поштою, СМС - для того, щоб дізнатися, чи хочуть вони виїхати. Ми передаємо їм останні дані про те, як це можна зробити", - сказав він.

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