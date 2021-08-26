Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив, відповідаючи на запитання "Української правди" з нагоди 30 років незалежності України
"Я думаю, найбільш важкий був саміт НАТО в Бухаресті. 2008 рік. Ми мали всі найбільш оптимістичні прогнози, підтримку американських партнерів і розуміли, що перед нами реальний шанс отримати позитивну відповідь на заяву України про План дій щодо членства.
Проте, коли почалася дискусія по українському питанню, я побачив, що серед європейських партнерів немає єдності в підтримці України. І дуже кулуарно, в дуже дипломатичний спосіб Україні відмовили після кількох годин дискусій, і це було принизливе рішення, по якому, я сподіваюся, нині багато хто в Європі сильно пошкодував.
Але ніколи не потрібно недооцінювати Росію. Те, що відбулося зараз з Північним потоком-2, говорить про те, що ця країна має небезпечно ефективну дипломатію".
Як повідомлялося, оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому".