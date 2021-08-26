Новини

Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко

7 07781
Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко
Третій президент України Віктор Ющенко назвав найважчими своїми переговорами на чолі держави саміт Північноатлантичного альянсу, який проходив у 2008 році в Бухаресті: тоді партнери не підтримали надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив, відповідаючи на запитання "Української правди" з нагоди 30 років незалежності України

"Я думаю, найбільш важкий був саміт НАТО в Бухаресті. 2008 рік. Ми мали всі найбільш оптимістичні прогнози, підтримку американських партнерів і розуміли, що перед нами реальний шанс отримати позитивну відповідь на заяву України про План дій щодо членства.

Проте, коли почалася дискусія по українському питанню, я побачив, що серед європейських партнерів немає єдності в підтримці України. І дуже кулуарно, в дуже дипломатичний спосіб Україні відмовили після кількох годин дискусій, і це було принизливе рішення, по якому, я сподіваюся, нині багато хто в Європі сильно пошкодував.

Читайте також: Ющенко: Україна не отримала ПДЧ у НАТО в 2008-му через Меркель і Саркозі. ВIДЕО

Але ніколи не потрібно недооцінювати Росію. Те, що відбулося зараз з Північним потоком-2, говорить про те, що ця країна має небезпечно ефективну дипломатію".

Як повідомлялося, оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому".

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Иван Петров d4225322
    Россия просто прекрасно понимает чего она хочет и добивается своего настойчиво. Украинцы же метались из стороны в сторону. То они с Россией дружат, то их больше интересует европейские стандарты.
    Теперь они то хотят Порошенка, то Зеленского. А Россия четко знает свой интерес. Вот главное отличие Украины от России. Пока при Порошенко вся наша политика работала на евроинтеграцию мы были очень успешны в этом направлении. Но украинцы снова метнулись куда-то не туда.
  • Lvbnhj
    Не нужно недооценивать Россию. Эта страна имеет опасно эффективную дипломатию, - Ющенко - Цензор.НЕТ 7659 Не нужно недооценивать Россию. Эта страна имеет опасно эффективную дипломатию, - Ющенко - Цензор.НЕТ 7780
  • Pilat Pontiy
    Поважаю В. Ющенко, як щирого патріота України та культурну і виважену людину. Але, на жаль, він був одним із самих не ефективних політиків, що фактично кинуло Україну в "обійми" Януковича. Мабуть мало, хто памʼятає, що обираючи кандидатуру на посаду премʼєр-міністра під час свого президентства між Ю.Тимошенко та П.Порошенко обрав авантюристку, яка потім над ним же й насміхалась поряд хуʼлом кремлівським, а в економіці "наломала дров" та ще гірше розплодила корупцію. Отож щодо ефективності дипломатії москалів - може краще поговорити про не ефективність української дипломатії при Ющенко? Здається вся українська дипломатія того часу з боку Ющенка полягала тільки в розлогих та затягнутих філософствуваннях про "любі друзі, давайте жити дружно...".
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини