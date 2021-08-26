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Зеленський звільнив посла України в Канаді Шевченка

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Зеленський звільнив посла України в Канаді Шевченка
Президент України Володимир Зеленський звільнив посла України в Канаді та представника країни в Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) Андрія Шевченка.

Відповідний указ №444/2021 25 серпня оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Звільнити Шевченка Андрія Віталійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Канаді та з посади Представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) за сумісництвом", - йдеться в документі.

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Топ коментарі

  • Akyla Sasori
    Извините место продано,все вопросы к Ермакам
  • Прощай немытая раССея
    Просто не смотрел "95-й квартал" и "Сватов" ежедневно....неблагонадежен... Зеленський звільнив посла України в Канаді Шевченка - Цензор.НЕТ 5970
  • Garry Grant
    Д'ерьмаку занесли чумадан за пост посла.
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