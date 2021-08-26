План окупації Криму і війни на Донбасі готувався в Кремлі. Це не було рішенням одного дня у відповідь на протести, - Ющенко
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив відповідаючи на запитання "Української правди" з нагоди 30 років Незалежності України.
"Причина анексії Криму і війни на Донбасі знаходиться в Кремлі. Я не думаю, що це було рішенням одного дня, якоюсь відповіддю на ті процеси, які почалися в Україні. Очевидно, що такі речі вимагають підготовки і плану. І цей план реалізовувався не лише в Росії, її силових органах чи армії. Цей план втілювався і в Україні не один рік. Ця причина політична, історична, ідеологічна", - вважає Ющенко.
За словами Ющенка, в політиці треба бути далекоглядним, і розуміти, що "такі плани починаються з поширення ідей про один народ, з серіалів, масового кіна, російської попси".
"Це все інструменти, які мають зсередини відкривати ворота вторгнення на територію країни. І це росіянам успішно вдалося. В певних областях, які мають геополітичне значення найбільше для Росії, і де вони дуже добре засіяли зневагу до всього українського", – додав колишній президент.