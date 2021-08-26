Рада, по суті, була відсторонена від підготовки і самої дискусії "Кримської платформи", - Ірина Геращенко
Про це заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко в матеріалі Цензор.НЕТ "Кримська платформа: помірний успіх чи стратегічний прорив України?".
Нардепка зазначила, що саміт "Кримської плафторми" є дуже важливим.
"Звичайно, хотілося б вищого представництва від Франції, Німеччини, тих країн, які для нас є ключовими в Нормандському форматі. Але, тим не менш, дійсно важливо, що ці країни були представлені – і питання не стільки в представництві, як у наповненні Кримської платформи. Те, що є така ініціатива – ми це всіляко вітаємо. Те, що є підсумковий документ – це також добре", - підкреслила парламентарій.
Водночас, за словами Геращенко, було 3 теми, до яких було найменше уваги в контексті "Кримської платформи".
"Перша тема – блокада українського морського пароплавства в Керченській протоці і акваторії Азовського моря... Друга тема – це права людини в окупованому Криму і тема заручників. Вона взагалі зникла з порядку денного... І третя важлива тема – те, що Росія готує чергові незаконні вибори у Держдуму на території окупованого Криму.
Оцих тем на саміті мені не вистачало. І останнє: мені здалося, що виступи української влади були більш млявими, ніж заяви наших міжнародних партнерів. Хотілося б більш жорстких і зрозумілих виступів від української влади як організатора цієї платформи", - додала нардепка.
"З огляду на те, що парламент, по суті, був вилучений з підготовки і самої дискусії Кримської платформи, важливим було те, що парламент хоча б послухав цю дискусію – адже там були наші міжнародні партнери... Питання деокупації Криму є спільним завданням всієї політичної еліти України. І на міжнародному рівні ми – тобто монобільшість і опозиція - завжди демонструємо спільну позицію. І було б важливо продемонструвати нашим міжнародним партнерам таку єдність всередині країни", - підсумувала вона.
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