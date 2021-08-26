Німеччина евакуювала з Афганістану приблизно 5 тис. осіб, - Міноборони країни

ФРН вивезла з Афганістану 5 тис. 193 людини.

Про це повідомила сьогодні пресслужба Міноборони країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Загалом від початку місії з евакуації бундесвер перевіз у безпеку 5 тис. 193 людини - лише вчора було евакуйовано 539 осіб", - зазначили в Міноборони ФРН.

Повідомляється, що о 7:15 (8:15 за Києвом) у Кабул із Ташкента, який німці використовують як проміжний пункт для евакуації, стартував черговий рейс військово-транспортного A400M.

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