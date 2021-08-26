Новини

Українці, які не мають гаджетів і доступу до інтернету, зможуть отримати послуги в "Дії" в спецмісцях у ЦНАП, - Мінцифри

2 42616
Українці, які не мають гаджетів і доступу до інтернету, зможуть отримати послуги в "Дії" в спецмісцях у ЦНАП, - Мінцифри
Українці, які не мають гаджетів або доступу до інтернету, зможуть отримати послуги в "Дії" в спеціально обладнаних місцях у ЦНАП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Зазначається, що в понад 1000 ЦНАП адміністратори не тільки надають держпослуги відвідувачам, а й вчать користуватися порталом "Дія", консультують і допомагають отримати послуги онлайн.

Такі місця є в 612 ЦНАП, 335 віддалених робочих місцях і 57 територіальних підрозділах.

Читайте також: Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних

На думку Мінцифри, такі новації призведуть до того, що:

  • багато людей в майбутньому зможуть отримувати послуги самостійно;
  • всі матимуть рівний доступ до сучасних сервісів;
  • зменшиться цифровий розрив між представниками поколінь і жителями різних населених пунктів;
  • збережеться час адміністраторів і не буде черг.
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    киберпреступность активируется с удвоенной силой..
    (особенно по одиноким и немощным)
  • Привет
    Хотел бы я посмотреть на этот цирк...как какой нить чел стоит перед камерой в цнапе и крутит годовой во все мтороны что бы сделать цифровую подпись...😀

    У меня сосед уже третий день крутит башкой перед смартфоном что бы активировать дия подпись и получить ковидный сертификат...😀
  • jklpqrs
    особенно по потенциальным выборам президента и рады. немощные - просто ничто по сравнению с потенциалом фальсификаций диджитализированных выборов.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини