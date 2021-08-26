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На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову

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На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову
На квартиру нардепки "Голосу" Олександри Устінової наклали арешт, а автомобіль оголосили в розшук, оскільки проти неї були подані позови від заступника Головного слідчого управління поліції Євген Шевцова. Причиною цього стало те, що Устінова сказала, що він не гідний носити звання офіцера.

Про це парламентарка повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"На мою квартиру наклали арешт, а машину оголосили в розшук. Такі собі будні депутата. І якщо що - це не першоквітневий жарт, а новий "привіт" від нашої нової "реформованої" поліції. Все через те, що маю сплатити майже 80 тис. грн компенсації за завдану моральну шкоду цілому заступнику Головного слідчого управління поліції! Пам'ятаєте такого собі Євгена Шевцова - який публічно на своїй сторінці у ФБ обізвав мене всіма можливими епітетами (див. скрини) від "бродячого животного" до "тупой овцы" та багатьох інших епітетів, на що я йому скромно відповіла, що така людина недостойна носити звання офіцера! Так от - після піврічного "розслідування" внутрішня безпека національної поліції сказала, що Женя "ні прі чьом"! То, виявляється, не він писав, бо хтось його ФБ хакнув, ну а потім просто взяв і повернув назад", - йдеться в повідомленні.

За словами Устінової, "образився" Шевцов через те, що вона написала скаргу, щоб перевірили його можливе незаконне збагачення.

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"Так от, замість розслідувань внутрішньої безпеки наш реформований поліцейський подав 6 судових позовів проти мене, бо як це так я написала, що така поважна людина не може звання офіцера мати! Про те, що наш найкращий Печерський суд виніс таке рішення, я навіть не знала. Дізналася я про те, що маю заплатити майже 3-місячну зарплату бідному, травмованому такою фразою, заступнику керівника Головного слідчого управління Нацполу на крузаку я з "Дії", де мені прийшло повідомлення про виконавче провадження щодо мене. Прийшло воно в липні, а суд виявляється був у лютому", - пояснила нардепка.

Як повідомлялося, 2 березня 2020 року студія журналістських розслідувань BIHUS.info опублікувала розслідування, яке було присвячено нерухомості дружини Євгена Шевцова - Олени Шевцової-Дегрик. Журналісти з'ясували, що в 2016 році їй було подаровано нежитлове приміщення площею 587 кв. м за адресою: вул. Шота Руставелі, 16, м. Київ. Раніше воно належало бізнесмену Олексію Кікірешка, колишньому президенту футбольного клубу "Арсенал Київ". Але нерухомість була арештована через непогашені банківських кредитів Кікірешку. Потім хакери, зламавши комп'ютери приватних нотаріусів, зняли з нього арешт, після чого воно змінило кількох власників і опинилося у власності сім'ї Шевцових.

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На житло нардепки Голосу Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову 01
На житло нардепки Голосу Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову 02
На житло нардепки Голосу Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову 03

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Топ коментарі

  • Запарили все имена заняты
    Почему хакеры, "взломав компютеры частных нотариусов", переписывают имущество только на высокопоставленных ментов?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Помните некоего Евгения Шевцова - публично на своей странице в ФБ обозвал меня всеми возможными эпитетами от "бродячего животного" до "тупой овцы" и многими другими эпитетами, на что я ему скромно ответила, что такой человек недостоин носить звание офицера!
    Так вот - после полугодового "расследования" внутренняя безопасность национальной полиции сказала, что Женя "ни при чем"!
    Это оказывается не он писал, потому что кто-то его ФБ хакнул, ну а потом просто взял и вернул назад", - говорится в сообщении."

    Источник: https://censor.net/ru/n3284618

    Менты "провели розлідування", що їхній пахан не винуватий, то інопланетяни писали образи жінці-депутату. На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 7651
    Знає покидьок, що Устінова подала би зустрічний позов і майно мента, якого точно більше, ніж в Устінової, також могло бути заарешованим.
    Реформована Аваковим поліція .....
  • Александр Шмырев
    И что не так сказала Устинова что и требовалось доказать На жилье нардепа "Голоса" Устиновой наложили арест: Суд требует оплатить почти 80 тыс. грн компенсации за моральный вред следователю полиции Шевцову - Цензор.НЕТ 3282
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