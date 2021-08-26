Новини • Хабарники

За члена Комісії з регулювання азартних ігор, підозрюваного в отриманні $90 тис. хабаря, внесли 5 млн грн застави, - прессекретар ВАКС

2 19313
За члена Комісії з регулювання азартних ігор, підозрюваного в отриманні $90 тис. хабаря, внесли 5 млн грн застави, - прессекретар ВАКС
За члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Євгена Гетьмана, підозрюваного в отриманні хабаря, внесли понад 5 мільйонів гривень застави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис заявила в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"За члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей внесена застава в повному розмірі. Засоби внесені вчора фізичною особою, про що суд надав відповідну довідку", - зазначила вона.

Чемерис нагадала, що заарештованих зазвичай звільняють з-під варти відразу після того, як за місцем утримання надають довідку про внесення застави.

Читайте також: В.о. керівника Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей, підозрюваного в одержанні хабара, відправлено під арешт, - САП

Як повідомлялося, член Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей попався на хабарі $ 90 тисяч. 22 серпня. Підозрюваний в отриманні хабаря був відправлений під арешт.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Виктор Ле
    Своїх не кидають. Як і Татарова - відмажуть. То Журавель три дні помирав...
  • jklpqrs
    В дополнение к этой радостной вести краткое содержание предыдущих нескольких дней:
    Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги(давно пора).
    Минфин сообщил, что денег на субсидии нет, но они появятся( ).
    Минэнерго сообщило что денег на уголь для ТЭЦ нет(печалька)
    "Укравтодор" сообщил что он уже закопал 116 млрд. в ремонты(может надо закопать в дороги автодор?)
  • Василь Довганенко 7230397a
    І де він такі гроші взяв? Скарби Гетьмана Полуботка?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини