За члена Комісії з регулювання азартних ігор, підозрюваного в отриманні $90 тис. хабаря, внесли 5 млн грн застави, - прессекретар ВАКС
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За члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Євгена Гетьмана, підозрюваного в отриманні хабаря, внесли понад 5 мільйонів гривень застави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис заявила в коментарі "Інтерфакс-Україна".
"За члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей внесена застава в повному розмірі. Засоби внесені вчора фізичною особою, про що суд надав відповідну довідку", - зазначила вона.
Чемерис нагадала, що заарештованих зазвичай звільняють з-під варти відразу після того, як за місцем утримання надають довідку про внесення застави.
Як повідомлялося, член Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей попався на хабарі $ 90 тисяч. 22 серпня. Підозрюваний в отриманні хабаря був відправлений під арешт.