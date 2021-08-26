Кулеба назвав п'ять напрямів "Кримської платформи": Це початок великої роботи
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після запуску "Кримської платформи" Україна продовжить роботу в п'яти напрямах.
Про це глава МЗС повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
За його словами, саміт "Кримської платформи" - це початок великої роботи, яка буде розгортатися за п'ятьма напрямами:
- зміцнення міжнародної політики невизнаннят спроби анексії Криму;
- застосування санкцій;
- протидія порушенням прав людини;
- гарантування безпеки і свободи судноплавства;
- подолання економічних та екологічних наслідків окупації.