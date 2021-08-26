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Кулеба назвав п'ять напрямів "Кримської платформи": Це початок великої роботи

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Кулеба назвав п'ять напрямів "Кримської платформи": Це початок великої роботи
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після запуску "Кримської платформи" Україна продовжить роботу в п'яти напрямах.

Про це глава МЗС повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, саміт "Кримської платформи" - це початок великої роботи, яка буде розгортатися за п'ятьма напрямами:

  • зміцнення міжнародної політики невизнаннят спроби анексії Криму;
  • застосування санкцій;
  • протидія порушенням прав людини;
  • гарантування безпеки і свободи судноплавства;
  • подолання економічних та екологічних наслідків окупації.

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Топ коментарі

  • Герхард
    - укрепление международной политики непризнания попытки аннексии Крыма;
    - применение санкций;
    - противодействие нарушению прав человека;
    - обеспечения безопасности и свободы судоходства;
    - преодоления экономических и экологических последствий оккупации


    Вы прослушали перечень того, что ЗЕ просрал еще 2 года назад в исполнении ручной Кулебяки Ермака.
  • Герхард
    Именно.

    Но ЗЕ все это похерил, когда позволил Роисе вывернуться из-под решения Морского трибунала.
    И все исключительно для самопиара на "спасении моряков", которые и так бы вернулись на абсолютно законных основаниях через пару недель, но не как нарушители границы РФ, а как незаконно захваченные в украинских территориальных водах.
  • Oljik
    Це те чим успішно займався попередник, а тепер Шмаркля хоче все це під своєю афішою.
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